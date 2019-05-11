Darende'de Trafik Haftası etkinliği

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm Türkiye'de kutlanan Trafik Haftası kapsamında Malatya'nın Darende ilçesinde de etkinlik düzenlendi. ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ana teması ile kutlanan Trafik Haftası kapsamında özellikle sürücü ve yayalar başta olmak üzere vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Hafta boyunca emniyet ve jandarma trafik birimlerince, emniyet kemerinin doğru kullanımı ve emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı.

Çocuklarda erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Nadir İlkokulunda da öğrenciler emniyet ve Jandarma kontrol noktasına giderek buradaki uygulamalara katıldı.