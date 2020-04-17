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Darende'de yen korona virüs önlemleri

Malatya’nın Darende ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilçe merkezi araç trafiğine kapatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilçe merkezi araç trafiğine kapatıldı.


Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla birlikte Darende ilçesinde araç yoğunluğun yaşandığı Hacı Hasan Akyol Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanları bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı.


Meydanlara çıkan tüm ara sokaklar çelik bariyerlerle kapatılırken, sadece geçiş üstünlüğü olan görevli araçların meydana girmelerine izin veriliyor.

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