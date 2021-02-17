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Darende'de yüz yüze eğitime kar engeli

Malatya’nın Darende ilçesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başladığı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya'nın Darende ilçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başladığı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.


Darende Kaymakamlığından tatil kararı ile ilgili yapılan açıklamada," Yarın tüm okullarımız yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle tatil edilmiştir. Çocuklarımız, karın tadını çıkarın...Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ile hamile personellerimiz idari izinli sayılacaktır."denildi


Öte yandan Kayseri-Malatya karayolu kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapandı.


Malatya-Kayseri arasında devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran ve Ziyarettepe geçitlerinde araç ulaşımına kapandı.Kayseri istikametine araç geçişlerine izin verilmiyor.


Karayolları ekiplerinin yolda temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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