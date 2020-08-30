Darende'de Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle Malatya'nın Darende'de ilçesinde düzenlenen törenin ardından şehitlik ziyaret edildi.

Hükümet binası önünde Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam etti. Hükümet Konağı önündeki törenden sonra Hasan Gazi Şehitliği ziyaret edildi.

Törenlere ve şehitlik ziyaretine, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkanı İsa Özkan, Garnizon Komutanı Mustafa Duran, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sait Demirbaş, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.