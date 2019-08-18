Darende'de Zengibar Karakucak Güreşleri

Malatya'nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşlerinde başpehlivanı Fatih Kambur oldu.

Bu yıl 190 sporcunun katıldığı güreşlerde başpehlivanlık için Fatih Kambur ile Enes Bandırma finalde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada rakibini yenen Kambur, merhaba u yılki başpehlivanlığı kazanan isim oldu.

Güreşleri izleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, Zengibar Karakucak Güreşleri'nin bu milletin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu söyleyerek Darende'de 66 yıldır karakucak güreşlerinin yapıldığını söyledi.

Başpehlivan Fatih Kambur ise Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir merkez olduğunu dile getirerek her sporcunun burada başpehlivan olmak istediğini vurguladı. Aynı zamanda 2015 ve 2017 yılında Türkiye Karakucak Güreşleri başpehlivanı olduğunu da ifade eden Kambur, "Burada da 66'ncısı düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde şampiyon olmanın gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Öte yandan bu yılki Karakucak Güreşlerinde güreş ağalığı, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'a verildi. Çakır, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivalini büyük bir coşku ile tamamladık. Dereceye giren pehlivanlarımızı kutlarken, bu geleneklerimizi yaşatan Darende Belediyemize ayrıca katkıda ve katılımda bulunan yüreği ve gönlü güzel Hazeynlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödülleri takdim edildi.

Etkinliğe, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.