Darende'den Bükreş'e staj

Malatya'nın Darende ilçesinden bir grup öğrenci, Romanya'nın Bükreş şehrine staj ve eğitim için gidecek.

Darende Somuncubaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin paydaşı olduğu Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde Romanya'da staj ve eğitim görecek olan Metal Bölümü 11.sınıf öğrencileri Yusuf Bilir, Mert Yücel ile Yasin Doğanay ve Metal Öğretmeni Erdal Boran refakatinde 5 Haziran'da Romanya'nın Bükreş şehrine gidecekler.

Romanya'nın Bükreş şehrine staj ve eğitim için gidecek olan öğrenciler ile Metal Öğretmeni Erdal Boran, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nu ziyaret ederek, program hakkında bilgi aktardılar.