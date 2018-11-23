Darendeli kadınlara iş imkanı

Proje kapsamında Yukarıulupınar Mahallesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurstaki kursiyerlere malzeme dağıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İşbirliği Genel Müdürlüğünce desteklenen projenin ilk uygulama yeri olan Yukarıulupınar Mahallesindeki törende bir konuşma yapan Darende Kadınlar Derneği başkanı Nuray Ateş “İlçemiz merkez ve mahallelerinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk İçinde bulunan yardıma muhtaç kadınlarımıza iş imkanı oluşturarak aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla uyguladığımız projemiz ile yoksul aileler başta olmak üzere hedef kitlemiz içerisinde yer alan aile bireylerinin gelir seviyesini yükseltmeyi, yaşam standartlarını ileri seviyeye çıkartarak kadınlarımızın öz güven sahibi, girişimci ve hak ettiği yeri alan toplumun temel taşı haline getirilmese yardımcı olacağız. Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak açılan kurslardaki gelir seviyesi düşük kursiyerlere temrinlik desteği, Kadın konulu konferans ve paneller, Kadının toplumdaki önemini artırıcı etkinlikler, geziler ve sergilerle projemizdeki hedef kitlesi kadınlarımızla faaliyetleri sürdüreceğiz. Yeni ufuklar açmayı planladığımız projemizle hedeflerimiz istihdam sağlamak, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasına örnek teşkil etmek, ekonomik özgürlüğünü kazanmış bir kadının daha güçlü olacağından hiç kuşkusuz kadına şiddetin azalmasında önemli bir rol oynamak, ilçemizde yaşayan sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde bulunan ailelerin gelir elde etmelerine yardımcı olmak olarak özetleyebiliriz” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise, “İlçemizdeki kadınlarımızın meslek edinmesi, İş hayatına atılmaları ve sosyal hayata katılmasını sağlayarak hayat standartlarını yükseltmeleri açısından örnek bir proje hazırlayan ve bu gün hayata geçirmek üzere toplandığımız burada "Tekstil Geçimim Olsun" adlı projelerini yürüttükleri için Darende Kadınlar Derneği Yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlığımıza teşekkür ederim” diye konuştu.