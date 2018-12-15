Darendelilerden Yeni Malatyaspor'a destek

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i misafir eden Darende Yavuzlar Mahallesi sakinleri, zorlu maçta takıma başarılar diledi.

Yavuzlar Mahallesinde Mustafa İnci'nin ev sahipliğinde düzenlenen köy kahvaltısına katılan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Pazar 13.30'da Yeni Malatya Stadında oynanacak olan Antalyaspor maçına tüm Darendeliler davet etti. İşadamı Cemal Turgut'un katkılarıyla 25 kişilik öğrenci gurubunun maça geleceğini de belirten Gevrek, “Amacımız tüm Darendeli sporseverlerin maça gelmesidir” dedi.

Yeni Malatyaspor olarak Malatya'nın 13 ilçesinden de taraftarların maçlara gelmesini arzuladıklarını dile getiren Gevrek, “Bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstererek, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile de görüşerek ilçeleri de harekete geçirmek istiyoruz” diye konuştu.