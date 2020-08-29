İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darendespor bölgesel lige yükseldi

Malatya Darendespor, Bölgesel Altyapı Ligi’ne (BAL) yükseldi.

Malatya Darendespor, Bölgesel Altyapı Ligi'ne (BAL) yükseldi.


Darendespor Kulübü Başkanı Fatih Kumtepe, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezonu yenilgisiz olarak lider bitiren Darendespor, bir süredir devam eden, amatör futboldaki belirsizliğin sona ermesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar doğrultusunda, lider bitirdiği ligde hakkımızı alarak kura ile BAL Ligi'ne yükseldik. Darendespor bundan sonra Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis gibi illerin temsilcileri ile yarışacak” dedi.


Kumtepe, "Bu sonucu, son yıllarda elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla hak etmiştik. Darendespor'u zorlu süreçleri atlatarak asıl hedefimiz olan 3.Lig öncesi son adım olan bölgesel lige taşıdık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.