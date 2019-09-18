İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darendespor Ferdi Topuz'u renklerine bağladı

Malatya 1.

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Darendespor, transferde hareketli günler yaşıyor.


Yeşil beyazlılar forvet hattına takviye yaparak Girmanspor'dan Ferdi Topuz'u renklerine bağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada transfer çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edildiği belirtilerek, “Gerek kişiliği, gerekse de futboluyla beğeni kazanan Ferdi Topuz'u renklerimize bağladık. Ferdi Topuz transferi camiamıza hayırlı olsun. Bu transferin gerçekleşmesinde anlayış gösteren Hekimhan Girmana yönetimine de teşekkür ederiz. Yeni sezonda için şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren yönetimimiz Darende'ye yakışır transferlere imza attı. İnşallah yeni sezonda hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.