Darendespor Kulübü'nden yeni sezon mesajı

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi takımlarından Darendespor Kulübü, 25 Kasım Pazar günü başlayacak lig maçları öncesi bir açıklama yayınlayarak, tüm takımlara başarılı bir sezon diledi.

Yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurarak, başına da antrenör olarak Mazlum Polat'ı getiren Darendespor kulübü yaptığı yazılı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, centilmenlik, dostluk ve kardeşliğin olacağı bir sezon vurgusu yaptı.

Yazılı açıklamada, “25 Kasım Pazar günü başlayacak olan Amatör futbol liginde

tüm takımlara, maçlarda görev alacak hakem, gözlemci, saha komiserlerine, sağlıkçılar ve tüm görevlilere, saygıdeğer Türkiye Futbol Federasyonu bölge müdürümüz ve ekibine, ASKF başkanı ve ekibine başarılar dileriz. Müsabakaların herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, centilmenlik, dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesi dileği ile tüm sporcu kardeşlerimize başarılı ve sakatlık olmadan bir sezon temenni ederiz” denildi.