Darende'ye 150 kişilik kız öğrenci yurdu yapılıyor

Ilıcak ailesinin destekleri ile Darende'ye 150 kişilik kız öğrenci yurdunun temeli kaymakam Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı İsa Özkan tarafından atıldı.

Daha önceki başkanlığı döneminde ilçeye Meslek Yüksek Okulu kazandırmak için Ilıcak ailesiyle görüşen ve Ilıcak ailesinin desteği ile ilçeye Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulunu kazandıran Belediye Başkanı İsa Özkan, şimdi de kız öğrencilerin yurt sorununu çözüyor. Bu kapsamda 150 kişilik Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun temel atma töreni gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince'nin de katıldığı temel atma töreninde bir demeç veren yapan Başkan Özkan, “Öncelikle ilçemize meslek yüksek okulunu yapan Erman Ilıcak Bey ve ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum İlçemizde önemli bir eksik olan yüksek öğrenim kız öğrenci yurdunu yine Ilıcak ailesinin katkılarıyla hizmete sunacağız. Bugün bu önemli hizmetin temelini atıyoruz. Ilıcak Ailesine, Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.