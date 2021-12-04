Malatya'nın Darende İlçesi'ndeki tarihi ve turistik yerleri gezen sendika yetkilileri Darende'ye hayran kaldılar.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, sendikanın Malatya Şubesi'nin olağan genel kuruluna katılmak için geldiği Malatya'da tarih ve kültür şehri Malatya'nın Darende ilçesini, beraberinde Genel Sekreter Metin Güney, Genel Mali Sekreter Osman Aksoy ile birçok ilden gelen sendika şube başkanları ile birlikte ziyaret etti.

Koop- İş Sendikası Darende İlçe işyeri Temsilcisi Mehmet Önder'in rehberliğinde ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek bilgiler alan sendika yöneticileri, ilçeye hayran kaldıklarını dile getirdiler.