Dayısı tabancayla karnından vurdu

Malatya'da bir kıraathane de dayısı tarafından karnından tabancayla vurulan şahıs cadde üzerinde polis tarafından yerde yatar halde bulundu.

Olay, Yeşilyurt İlçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boztepe Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathane de meydana gelen olayda, O.Y. ile dayısı olduğu ileri sürülen H.D. arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından H.D. yanında bulunan tabancayla yeğeni O.Y.'ye tek el ateş etti. Sol karın bölgesine isabet alan O.Y. yaralanırken, H.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kıraathane de kendi imkanlarıyla ayrılan yaralı şahıs bir süre yürüdüğü cadde üzerinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan şahsın tabancayla vurulduğunu tespit ederken, O.Y. bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi H.D. bir süre sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.