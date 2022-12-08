Delil avcılarından sağlıkçılara eğitim

Malatya'da polis ekipleri tarafından kent genelinde görev yapan 112 Acil Servis personeline adli vakalarda delillere yaklaşım ve hukuki sorumluluklar eğitimi veriliyor.

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi ve İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Malatya'da görev yapan 112 sağlık hizmetleri personeline, Emniyet Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim verilmeye başlandı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verilen eğitimlerde, adli vakalarda olay yeri yönetimi ve güvenliği, maddi bulgu türlerinin tanınması ve korunması, hukuki boyutu, sağlık personelinin sorumlulukları konularında teknik bilgiler veriliyor.

Eğitimlerinin önümüzdeki günlerde belirli aralıklarla devam edileceği bildirildi.