DEMARD Derneğinden MHP'ye ziyaret

Bülent Avşar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Demiryolu Makinistler Derneği Malatya Şube Başkanı Zafer Dikenli, “Derneğimiz 1972 yılında Ankara'da kurulmuştur. Malatya Şube Başkanlığı olarak, gecikmeli de olsa, MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Göreve geldikleri günden bu yana, stk'lar olsun, dernekler olsun, sendikalar olsun hemen hemen her kesime kucak açan, ve yardımlarını esirgemeyen bir Başkan ve yönetimi ile hem tanışmak, hem de derneğimiz hakkında bilgilendirmek amacıyla ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, “ Ortak paydamız Malatya için görevdeyiz. MHP Malatya İl ve ilçe Başkanlıklarımız vatandaşlarımız olsun, stklarımız olsun, dernekler, sendikalarımız olsun sorunları sorunlarımız olarak bildik ve çözüm odaklı çözümler bulmaya çalıştık. İvedi olarak sorunların üstüne gittik. Makamda oturmak için elbette ki gelmedik. Burada olmamızın bir nedeni olmalı. Oda dediğimiz gibi , vatandaşlarımıza ve tüm kesime ve kesitlere bir nebzecikte olsa kanayan yaralarına merhem olmaktır. Partimize gelip de çeşitli sorunları için yardım talebinde bulunan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizlere sadece bir ‘Allah Razı Olsun' demeleri veya dua etmeleri yeterlidir. Göreve geldiğimiz günden itibaren her zaman tüm beyanatlarımızda belirtmişizdir. STK'lar, Sendikalar, Dernekler, Muhtarlar'ın görüş ve önerilerini önemsemişizdir . Fikirleriniz ,düşünceleriniz bizler için önemlidir “ diye konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, en kısa zamanda iade-i ziyaret için Demard Malatya Şube başkanlığına ziyaret gerçekleştireceklerini de dile getirdi.