Demez'den Öğretmenler Günü mesajı

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Demez, mesajında, “Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür” ifadelerine yer verdi.

Demez'in mesajında "Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünden giden bir gönül eridir. İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmesi için bir terbiyeciye, eğiticiye, öğreticiye yani öğretmene muhtaçtır. İnsan ancak öğretmen sayesinde ahlakı, maneviyatı, bilgiyi beceriyi, medeniyeti öğrenebilir. Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, "Öğretmenler, Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.' Bu duygu ve düşünceler ile baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, ülkemizin geleceğini omuzlarında taşıyan kahraman tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz" denildi.