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Demir hırsızları yakalandı

Malatya’da bir evde demir kapı ve malzemeleri çalan 3 hırsız, jandarmanın çalışmaları sonucu yakalandı.

Malatya'da bir evde demir kapı ve malzemeleri çalan 3 hırsız, jandarmanın çalışmaları sonucu yakalandı.


Geçtiğimiz günlerde Battalgazi İlçesine bağlı Adagören mahallesinde 4 evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan araştırma ve soruşturma sonrası çalınan malzemelerin Malatya merkezde bulunan Hurdacılar Sitesinde olduğu tespit edildi. Hurdaları aldığı belirlenen işyeri sahibinin ifadeleri doğrultusunda bölgedeki MOBESE kameralarını da incelemeye alan jandarma ekipleri, kısa sürede çalıntı malzemeleri getiren aracın plakasına ulaştı.


Battalgazi ilçesinde oturduğu belirlenen araç sürücüsü evinde gözaltına alınırken, sorgusunda hırsızlığı arkadaşları T.A. ve N.Y. isimli şahıslar ile yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan iki şahısla birlikte toplan 3 şüpheli sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.


Çalınan malzemeler ise eksiksiz olarak mağdurlara teslim edildi.

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