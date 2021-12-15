Demircan, “Sinemaya yatırım kültürümüzün aktarımına yaptığımız en önemli yatırım”

10'uncusu düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya Valiliği döneminde festivalin başlamasına destek veren Ulvi Saran ve Serdar Gökhan ödül töreni öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın kültürümüzün aktarılmasında önemli rol oynadığını belirterek, “ Film Festivali 10'uncu yılınca çok başarılı gidiyor. Sinema kültürümüzün en önemli arttırıcısı dolayısıyla sinemaya yaptığımız yatırım kültürümüzün aktarımına yaptığımız en önemli yatırım. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinema festivallerine bu işe destek verenlerine, işin içinde olanları tebrik ediyoruz. Onları destekliyoruz. Bütün şehirlerimize yayılmasını da arzu ediyoruz. Son 10 yılda Malatya Film Festivali iyi bir yere geldi. Daha güzel hikayelerle belki Malatya'nın kendi hikayeleriyle ön plana çıkacak yeni yıllar temenni ediyorum” dedi.

Sinemanın gelecek nesillere aktarılmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Ulvi Saran, “Malatya Film Festivalinin aksamadan, sürdürülebilir bir sanat etkinliği halinde gelecek nesillere gelecek dönemlere aktarılan bir etkinlik olmasını görmek benim için büyük sevinç vesilesi. Tekrar geldik. Bizim için de bir vesile oluyor. Malatyalı hemşehrilemizle bir arada olmak. Bu bayrağı başlangıçtan bu tarafa aksatmadan sürdüren mülki idare amirlerimize Valilerimize ve Belediye Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya sürdürülebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir böyle bir etkinlikle çok daha büyük değerler kazanacak” şeklinde konuştu.

Serdar Gökhan ise, “ Malatya Film Festivalinin daha ileri adımlara gitmesi için bir sanatçı olarak her türlü desteği vereceğiz. Amacımız Türkiye'de Malatya Film Festivalini gerekli yere ulaştırabilmek. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.