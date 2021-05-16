Denetimlerin devam ettiği Malatya'da sessizlik hakim

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan denetimlerin sürdürüldüğü Malatya'da sessizlik hakim.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın son gününde Malatya'da denetimler devam ediyor. Sessizliğin hakim olduğu kent merkezinde polis ekipleri araçları ve vatandaşları durdurarak izin belgesi kontrolü yapıyor. Vatandaşların yokluğunda parkların ve gölgelerin keyfini sokak hayvanları çıkarıyorlar.