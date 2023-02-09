İhlas Haber Ajansı

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Deniz Kuvvetleri'nin 60 personeli deprem bölgesi Malatya'da

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 60 personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da vatandaşların yardımına koşuyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 60 personel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşların yardımına koşuyor.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturuldu. Bu çerçevede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 60 personel, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya'ya geldi. 60 kişiden oluşan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Afet Acil Durum Kriz Merkezi'nin belirleyeceği noktalarda arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

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