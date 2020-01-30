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Deprem anında hayvanların panik anı kamerada

Elazığ depreminde Malatya’da bulunan bir hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanların panik anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdıElazığ’ın Sivrice merkezli 24 Ocak’ta maydana gelen 6.

Elazığ depreminde Malatya'da bulunan bir hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanların panik anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı


Elazığ'ın Sivrice merkezli 24 Ocak'ta maydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Malatya'nın Yazıhan ilçe kırsalında bulunan bir çiftlikteki hayvanların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Görüntülerde depremin olduğu akşam saat 08:55 sıralarında hayvanların çit ile çevrili barınakların içerisinde panik ve bilinçsizce koşmaları ve yaşadıkları huzursuzluk yer aldı.

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