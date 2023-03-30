Deprem bölgesi Malatya'da yüksek kesimler beyaza büründü

Depremin vurduğu Malatya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Malatya'da Nisan ayına sayılı günler kala kış etkisini tekrar hissettirdi. Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kısa süre etkili olan kar yağışıyla kayısı bahçeleri beyaza büründü. Kar yağışının etkisi vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan soğuk ve karlı havanın, bölge halkının geçim kaynağı olan kayısı üretimine zarar verme ihtimali de vatandaşları tedirgin ediyor.