İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deprem bölgesinde her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor

Elazığ depreminin en çok etkilediği yerlerden Doğanyol ve Pütürge ilçesinde depremzedeler için günde 3 öğün yemek veriliyor.


24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin yaraları sarılırken, Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları da deprem bölgesinde vatandaşlar için günde 3 öğün yemek çıkarıyor.


Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçesinde Kızılay'ın koordinesinde ilçe meydanlarına kurulan gezici mobil mutfaklarla günlük 3 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile depremzedelerin yemek ihtiyacı karşılanırken, kırsal mahallelerdeki köylere de araçlarla yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.


Depremzedeler kendilerine yardım eli uzatan tüm kurumlara teşekkür ederek, “Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza ve devletimizin yetkililerinden Allah razı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.