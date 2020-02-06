Deprem bölgesine yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde akşam saatlerinde başlayacak yağışların, Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklı olarak hafif, güney ve doğu kesimlerde orta kuvvette olacağı beklenmektedir. Pazar ve pazartesi günleri bölge genelinde yağış beklenmiyor. Yağışlar Perşembe ve Cuma günleri yağmur, Cuma akşam saatleri ve cumartesi günü kar şeklinde olacağı, Mevsim normallerin üzerinde devam eden sıcaklıkların, 8 Şubat Cumartesi gününden itibaren ise hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın son bölümünde, şiddetli rüzgar tahmin edildiği de belirtilip, “ Rüzgarın bugün (Perşembe) ve Cuma günü doğu ve güneyli yönlerden, Cumartesi, Pazar ve pazartesi günleri ise kuzey ve kuzey batılı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtınamsı şeklinde eseceği tahmin ediliyor” denildi.