İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deprem değil panik yaraladı

Elazığ’ın komşu şehri Malatya’da depremden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuranların sayısı 150’yi bulduMalatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof.

Elazığ'ın komşu şehri Malatya'da depremden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuranların sayısı 150'yi buldu


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaptığı açıklamada, hastanelerine başvuranların 150'yi bulduğunu ifade edip, “Depremde korkup panikleyerek balkından atlayanlar geldi. Kırıkları var. Durumu ciddi olan hastamız yoktur.


100-150 civarında deprem sonrasında hastanemize gelenler oldu” ifadelerini kullandı.


Aktürk, “150 personelle hizmet veriyoruz. Gerekirse Doğanyol veya talep edilecek yerlere de sağlık görevlilerini hazır tutuyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.