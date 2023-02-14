Deprem Doğanşehir'de 140 kişinin ölümüne neden oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve aralarında Malatya'nın da bulunduğu 10 ili etkileyen deprem, Doğanşehir ilçesinde ilk belirlemelere göre 140 kişinin ölümüne sebep oldu.

Malatya'da 6 Şubat Pazartesi saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin meydana getirdiği yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı etkileyen deprem Doğanşehir ilçesinde ilk belirlemelere göre 140 kişinin ölümüne sebep oldu.

“Bir günde iki depremi birden yaşadık”

Çok sayıda kamu kurumunda hasar gördüğü Doğanşehir'de ilk belirlemelere göre 140 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, "İlk depremde Kurucaova ile Erkenek mahallelerimiz çok büyük hasar aldı. İki mahallemizde çalışmalar yaparken ikinci deprem meydana geldi. Bilemiyorum deprem tarihinde böyle bir şey var mı. Bir günde iki depremi birden yaşadık. Kurucaova ve Erkenek ağırlıklı 139 ila 140 civarında hayatını kaybeden vatandaşımız var. İlçe merkezindeki büyük hasara rağmen kayıp sayımız düşük oldu. İlk depremden dolayı vatandaşlarımızın dışarıda olması can kaybının artmasının önüne geçti. Deprem nedeniyle Doğanşehir merkezi ile Kurucaova ve Erkenek mahallelerimizde ciddi bir hasar meydana geldi" dedi

“En büyük sorun hava şartları”

Deprem sonrası devletin varlığını her anlamda hissettirdiğini kaydeden Başkan Zelyurt, "Enkazları kontrol altına aldık. Konteyner kent ile çadır kentler kuruyoruz. Elektrik ve su yer yer verilmeye başlandı. En büyük sorunumuz hava şartları. Gece saatlerinde eksi 20 dereceyi görmeye başladık. Don olayı kaynaklı sularda sorun yaşıyoruz. Bu anlamda üzerinde durmamız gereken en önemli konu hijyen. Hijyen ve temizlik konusuna dikkat etmemiz lazım Allah korusun bir salgın oluşa bilir bunun önüne geçmek için belediye olarak her türlü çalışmamızı yapıyoruz.İlçemizde temel yaşam malzemeleri noktasında ise problemimiz kalmadı" diye konuştu