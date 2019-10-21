Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi gezildi

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta hizmete giren Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesini gezdi.

Başkan Mehmet Çınar, DAP Bölge Başkanı Adnan Demir ile birlikte merkezi gezerek, incelemelerde bulundu. İlçeye Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi hizmeti kazandırmaktan duyduğu mutluluğunu ifade eden Çınar, “Ülkemizin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı, doğal afetlere en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Ülkemiz topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında yer almaktadır. Deprem Türkiye'nin bir gerçeğidir ve bunu kabul etmek, bu gerçekle yaşamasını öğrenmemiz lazım. Deprem olaylarında ne yazık ki çok sayıda vatandaşımızı kaybettik ve hepimizi derinden yaralayan hadisler yaşandı. Bu tür talihsiz olayların önüne ancak eğitimle ve bilgiyle geçebiliriz. Bu nedenle depremi doğal bir afet olarak görmenin yanı sıra; gerekli tedbirlerin önceden alınmasını sağlamak, deprem bilincini toplumun geneline yaymak bizim asli görevlerimiz arasındadır" dedi.

Tüm vatandaşlarda deprem bilincinin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Çınar, "Depremler konusunda toplumsal bilinci geliştirmenin yanı sıra tüm hemşehrilerimizi hayat kurtaracak teorik ve pratik bilgilerle buluşturmayı amaçladık. Hizmet binamızda depremin bire bir yaşanmasını sağlayan sarsma tablasının olduğu eğitim odamızda daha önceden kentimizde yaşanan depremlerin şiddetine göre ayarladığımız cihazımız sayesinde depremi bire bir yaşatıyoruz. Binamızın en alt kısmını ise çocuklarımızın bilimsel çalışmalara ilgi duymalarını sağlamak amacıyla Bilim Atölyesi şeklinde dizayn ettirdik. Eğitim çalışmalarında deprem öncesinde neler yapılmalı, deprem anında nerede ve nasıl durulmalı, afet çantasında neler olmalı gibi temel konularda bilgiler verilmektedir. Bunun yanı sıra deprem anını ve sonrasını anlatan animasyon çalışmaları da eğitimler sırasında katılımcılara izletilmektedir" diye konuştu.