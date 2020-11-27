Deprem korkusu nedeniyle evlerine giremiyorlar

Malatya'da meydana gelen Pütürge merkezli 4,7 şiddetindeki depremden sonra vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor.

Bugün 4,7'lik depremle sarsılan Malatya'da vatandaşlar korkudan evlerine giremiyor. Malatya merkez Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi sakinlerinden Yunus Güde, deprem esnasında evde olduğunu belirterek, “Evim tek katlı olduğundan hemen kendimi dışarı attım. Şimdi de dışarı çıktık. Hava güneşli. Ayrıca artçı sarsıntılar olur düşüncesiyle evimize girmiyoruz” dedi.

Zahide İçer isimli kadın da apartmanda oturduğunu ifade ederek, sarsıntı sonrasında dışarı çıktığını aktardı. İçer, havanın iyi olması ve korkması sebebiyle eve şimdilik gitmediğini ifade edip, dışarıda, sosyal mesafe kurallarına uyup komşuları ile güneşte oturduklarını belirtti.