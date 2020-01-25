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Deprem nedeniyle TÖTM'e 51 hasta başvuru yaptı

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli depremin şiddetle hissedildiği Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine 51 hasta başvurdu.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli depremin şiddetle hissedildiği Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine 51 hasta başvurdu.


Elazığ'ın Sivrice ilçesi 6,8 büyüklüğünde deprem ile sallandı.Malatya genelinde de hissedilen deprem nedeniyle Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine 51 hasta başvururken, hastalardan 16'sı taburcu edildi.İkisi Göğüs Cerrahisi yoğun bakım servisi, biri koroner yoğun bakım, ikisi ortopedi servisi olmak üzere 5 hastanın yatışı yapılırken,diğer hastalar ise müşahede altına alındı.


Başvurular arasında durumu ağır hastanın bulunmadığı öğrenildi.

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