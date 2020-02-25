Deprem yardımı denetlemesi

Malatya'da deprem sonrasında yapılan yardımlar ve vatandaşların durumu konusunda yetkililer deprem bölgesini gezerek, çalışmaları yerinde denetledi.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve Malatya'yı da etkileyen 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle, devletin vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar gören vatandaşların sıkıntılarını dinlemek ve bu sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla, farklı mahallelerinde ziyaret ve incelemelere devam ediliyor. Deprem nedeniyle, Malatya Battalgazi İlçesine bağlı Beydağı, Kamıştaş ve Alhanuşağı Mahallelerini ziyaret eden, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan mahalleler hakkında ilk bilgileri muhtarlardan aldılar. Mahallelerdeki bağlı mezralardaki hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık binalar ile yardım ihtiyaçlarının olup olmadığı, yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığının incelemesi yapıldı. Özellikle deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen yetkililer, hasarlı binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinlediler.

Vali Aydın Baruş ve Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın mahalle incelemelerine Beydağı Muhtarı Mahmut Pesen, Kamıştaş Muhtarı Şevket Canseven ve Alhanuşağı Muhtarı Muharrem Kadak eşlik etti.