Depremde can kaybı olmadı

5 şiddetindeki depremde can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Vali Aydın Baruş konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Baruş, "Bugün sabah 7.41'de Arguvan ilçemizde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tüm Arguvanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki herhangi bir can kaybımız oluşmadı. Binalarda meydana gelen hasarlarla ilgili çalışmalarımıza hemen başlandı. Bugün itibari ile vatandaşlarımıza acil barınma ihtiyacı olan çadırları kuracağız. Diğer taraftan bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme karşı bilinçli hale getirilmesi, nasıl davranmaları gerektiği konusunda toplantılarla onları bilgilendirecek çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımızı üzecek can ve mal kaybına yol açacak böyle afetleri yaşamayız diye temenni ediyorum. Ama şu da gösteriyor ki biz depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız, yaşadığımız konutları sağlıklı ve sağlam bir şekilde inşa etmek durumundayız” diye konuştu.