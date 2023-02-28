Depremde enkaz altında kalan kuran kursu hocasının cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedihi Kış'ın kurtarılması için yapılan çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 22 saat süren çalışmalar sonrasında kuran kursu hocası olduğu öğrenilen Bedihi Kış'ın cansız bedine ulaşıldı.

Malatya'da dün 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Buhara Apartmanı enkazı altında kalan iki kişiden biri dün sağ olarak kurtarılmış Bedihi Kış'ın kurtarılması için ise çalışmalar aralıksız sürdürülmüştü.

Bedihi Kış'ın anne ve babası ile aile yakınlarının da gece boyu yakılan ateş etrafında takip ettiği çalışmalar 09.30 sıralarında tamamlanırken, kuran kursu hocası olduğu belirtilen Bedihi Kış'ın yaklaşık 22 saat sonra cansız ulaşıldı.

Bedihi Kış'ın vefat haberini alan aile yakınları gözyaşına boğulurken, kentteki son arama kurtarma çalışmaları da tamamlanmış oldu.