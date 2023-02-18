Depremde enkaz altından kurtarılan hayvanlar, barınağa yerleştirildi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından enkaz altından sağ kurtarılan hayvanlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanına getirilerek tedavi altına alındı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya'da birçok insan hayatını kaybetti. İnsanların yanı sıra enkaz altında kalan hayvanların kurtarılması için de seferber olan ekipler, enkaz altından kurtarılan hayvanlara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam ekiplerine teslim ediyor. Ekipler tarafından teslim alınan başta kedi, köpek ve kuşlar getirildikleri bakım merkezinde gerekli tedavilerini yaptıktan sonra ayrı odalara bırakılarak gözetim altında tutuyor. Enkaz altından kurtarılan hayvanların, bir süre barınakta kalacağını belirten ekipler, enkaz altından sağ kurtarılan vatandaşların hayvanlarını istedikleri zaman tekrar buradan alabileceklerini belirtirken, sahibi vefat eden hayvanların vatandaşlar tarafından sahiplendirileceğini aktardı.

Büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı Veterineri Mehmet Özbek, “Bu arada insanlara el uzattığımız kadar insanlara da el uzatmış durumdayız. Depremin ilk anından itibaren kendi bünyemizde gelen acil çağrılara, elimizden geldiğince yetişmeye çalıştık. Yapılan kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan ev hayvanları ve sokakta sahipsiz dolaşan hayvanlarda da hasarların meydana geldiğini gördük. Bunlara gücümüzün yettiği ölçüde hemen acil müdahalelerini yaptık. Bu arada gelişen süreçte Veteriner Hekimler Konseyi tarafından görevlendirilen gönüllü hekimler, Malatya Veterinerler Odası işbirliğiyle Belediye ana binamızın orada hayvanlar için bir sahra hastanesi kurduk. Orada tedavi edilen hayvanların bakımlarını burada yapmaktayız. Bunun yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesinin veteriner İşleri Müdürlüğü Daire Başkanları da başlarında olmak üzere mobil ameliyathaneleriyle birlikte her türlü ilaçları sarp malzemeleriyle birlikte bize yardım etmek için geldiler bizde burada bir nevi sahra hastanesi olarak hizmet vermekteyiz” dedi.

Burada hizmeti 7/24 devam ettirdiklerini de belirten Veteriner Özbek, “Sürekli olarak bir teknikerimiz akşamları da hail olmak üzere barınağımızda kalıyor. 24 saat esaslı olarak bize gelen bütün ihbarları değerlendirmekteyiz. Hizmetlerimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Bizlere hayvan sağlığı konusunda destek olan tüm meslektaşlarımıza ve veteriner camiasına teşekkür ederiz. Bazı hayvanların boyunlarında ki tasmadan sahipli olduğu çok belli zaten ama sahipleri yaralı mı hayatta mı bilmiyoruz. Bu hayvanları biz koruma altına aldık. Bu hayvanları barınağımızdan hemen vermeyeceğiz. Çünkü hayvanları koruma kanununa göre hayvanlara mikroçip takılıp kayıt altına alınması gerekiyordu. Elinde yeşil hayvan pasaportu veya mikroçip numarasıyla gelene hayvanlarını vereceğiz. Ama belirli bir süre geçtikten sonra gelip alınmayan hayvanları tekrardan sahiplendireceğiz. Çünkü evde doğmuş ve büyümüş hayvanın sokakta yaşama ihtimali diğer hayvanlara göre daha zayıf olduğu için muhakkak sahiplendirmemiz gerekecek ama bir süre bizim himayemizde kaldıktan sonra bu işlemi yapacağız” ifadelerini kullandı.