Depremde enkaza dönenen tarihi çarşının esnafı ‘geçmiş günlerini' arıyor

Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da kentin tarihi mekanlarından Bakırcılar Çarşısı büyük bir yıkım yaşarken, çarşı esnafı ise geçmiş günlerini arıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılırken, diğer taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremlerde neredeyse tek sağlam yapının kalmadığı kentin simge mekanlarından tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinirken, çalışmaları yerinde takip eden bölge esnafı ise geçmiş günlerini arıyor.

“Çarşıda çekiç sesi yok artık”

Tarihi çarşıda çaycılık yapan esnaf Kazım Temel tarihi çarşıda alışılmış çekiç seslerinin artık olmadığını belirterek,” Çarşıda çaycı idim. Alt kısımda bakırcılar üst kısımda demircilerimiz vardı şuan tek çekiç sesi yok. Malatya bitti diyebiliriz. Umutsuzluk, çaresiz bakışlar kayıp olan giden hayatlar var her şey yerle bir oldu bu normal bir deprem değil afetti” dedi.

“Bakırcılar çarşısında toz bulutları kalkıyor”

Depremle çarşının enkaza döndüğünü aktaran bir başka esnaf Serkan Çoban ise,” Burada doğdum burada büyüdüm, 6 Şubat'tan sonra yıkıldım çünkü Malatya yıkıldı. Burası bizim Bakırcılar çarşımız Malatya'ya gelen turist önce buraya gelirdi, biz esnaf arkadaşlarla burada çayımızı içerdik. Şu an Bakırcılar çarşısında toz bulutları kalkıyor. Neden çünkü bakırcılar çarşısı yıkıldı. Ama biz güçlüyüz Malatya'yı beraber ayağa kaldıracağız, bakırcılar çarşımız yeniden kurulacak. Sıfıra çıktım işçi gibi hurda topluyor çalışıyorum üç çocuk babasıyım İnşallah çocuklarım bu ülkeye asker polis doktor olacak” diye konuştu.