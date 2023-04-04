Depremde etkilenen Malatya'da köy evlerinin inşasına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy evlerinin inşasına başlandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Malatya'da büyük yıkımın yaşandığı Akçadağ ilçesinde bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürerken diğer taraftan ise köy evleri için çalışmalara da başlandı.

“Akçadağ'da 8 bin yapı depremden etkilendi”

Akçadağ'da bir taraftan konteyner kentlerin kurulumları sürerken diğer taraftan da köy evleri için çalışmalara başlandığını kaydeden Aydınlar Mahalle sakinlerinden Mahmut Boyraz, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'mız ciddi manada hasar gördü. Akçadağ ilçemizde 8 bin konut depremden etkilenirken Aydınlar Mahallemizde 130 konut ağır hasar aldı. Mahallemizin tamamı yeniden inşa edilecek. Bir hafta önce köy evleri için çalışmalara başlandı. Birinci etapta 41 toplamda ise 138 adet köy evi inşa edilecek. Ören ve Doğu mahallerimizde de konteyner kentler kuruldu. Kotangolü mahallemiz de ise 308 konteyner kentin kurulması için altyapı çalışmaları tamamlandı. Bugün itibariyle konteynerlerin sevki başladı. İnşallah vatandaşlarımız bayram öncesinde konteynerle yerleştirilecek. Afetin yaralarını biran evvel sarılacak. Devletimiz var olsun” dedi.

“Devletimiz her zaman yanımızda oldu”

Bir başka mahalle sakini Bayram Karaköse ise “6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde mahallemiz ağır hasar aldı. Depremin ilk anından bu yana devletimiz her türlü yardımıyla yanımızda oldu. Evlerimiz ağır hasarlı olduğu için evlere giremedik. Köy evleri çalışmalarına başlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kotangölü mevkiine 308 kapasiteli konteyner kent kuruluyor”

Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun da ilçe merkezinde konteyner kent kurulumlarının sürdüğünü aktararak, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçemizde etkilendi. Yaklaşık 40 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlçe merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Aktepe Mahallemize Başakşehir Belediyesi tarafından konteyner kent kuruldu. Şuan da ise kontangolü mevkiine yeni bir konteyner kent kuruluyor. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Yarından itibaren kurulum işlemleri başlayacak. Devletimiz var olsun, elinde geleni yaptı. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.