Depremde evi yıkılan Zehra teyzenin umudu ‘kayısı'

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan kayısı üreticisi 70 yaşındaki Zehra teyze, terk etmediği evinin bahçesine kurduğu çadırda yaşamını sürdürerek, yeni sezon için gün sayıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi'ndeki 15 yaşında gelin olarak geldiği evi yıkılan 70 yaşındaki kayısı üreticisi Zehra Laçin, yeni sezonda elde edeceği ürünlerle depremin yaralarını sarmayı hedefliyor. 55 yıldır yaşadığı evinin bir anda yıkıldığını belirten Zehra Laçin, bahçesine kurduğu çadırda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "İlk depremi Malatya'da yaşadık, ikinci depremi ise İkinciler Mahallesi'ndeki evimizde yaşadık ve evimiz yıkıldı. Yer açıldı yere girecek kadar olduk. Kayısı bahçemize kurduğumuz çadırda yaşamaya devam ediyoruz, sonumuz nasıl olur bilemiyorum. Kayısı ağaçlarına ilaçlama yaptık ürün olursa yaralarımız sarılır ürün olmaz ise devletimiz yaralarımızı sarar" dedi.

Kayısı dışında başka bir geçim kaynaklarının olmadığını kaydeden Zehra Laçin'in oğlu Kenan Laçin ise, “Çiftçilikle uğraşıyoruz geçimimiz kayısı üzerine. Yaşanan depremde evimiz yıkıldı. Yeni bir ev yapmamız için umudumuz kayısı. Kayısı don ve yağmurdan ne kadar zarar aldı onu bilemiyoruz. Kayısı tutarsa yaralarımızı saracağız başka geçim kaynağımız yoktur. Kayısı tutmaz ise devletimizin yardımını bekliyor ve yanımızda olacağına inanıyoruz” diye konuştu.