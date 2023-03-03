Depremde evleri yıkılan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: "Evler patır patır döküldü"

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremde evleri yıkılan vatandaşlar, o anları anlattı. Depremde yıkılan bir apartmanda 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten depremzede, ikinci depremde evlerin patır patır döküldüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, Yeşilyurt ilçe merkezinde büyük hasara neden oldu. Özellikle Yeşilyurt'un tarihi ve turisttik bölgelerinin başında gelen Gündüzbey Mahallesi'nde yapıların yüzde 70'i hasar gördü.

İkinci depremin Yeşilyurt'ta büyük bir yıkıma neden olduğunu kaydeden Burhan Düzenli, "İkinci depremde evin altında olan dükkandaydık. Deprem bitti diye düşündük, ikinci deprem felaketti. Bina üstümüze üstümüze geldi. Sonra çevredeki yapılar yıkıldı. Gece meydana gelen depremden, gündüz meydana gelen deprem daha felaketti. Kanalın alt tarafı komple gitti. Üst tarafta birkaç sağlam ev var, birçoğu yıkılacak. Gündüzbey komple yok olacak" dedi.

Depremlerde sadece bir apartmanda 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Sinan Yavuz, "Birinci depremden sonra Gündüzbey'e geldik, komşularımızla görüştük. İnanılmaz bir kar yağmaya başlamıştı. Evlerimizde boya çatlağı dışında bir şey yoktu. İkinci depremde evler patır patır döküldü. Burada çöken 5 katlı binanın altında aracım kaldı, yolda kaldık, ayakkabım yok bir şey yok. Aracımı enkazı altından çıkarmaya geldiğimde burada bir apartmanda 6 kişinin öldüğünü söylediler. Yeşilyurt, Gündüzbey Malatya'nın en güzel bölgelerinden. İkinci deprem burada o kadar şiddetli yaşandı ki neredeyse evlerin yüzde 70'ine yakını zarar gördü, kullanılmaz durumda" diye konuştu.