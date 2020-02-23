Depremde mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı

İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla 24 Ocak'da Elazığ ve Malatya bölgesinde yaşanan deprem nedeni ile kendisi veya ailesi mağdur olan öğrencilerin mağduriyetlerini belgelemeleri durumunda 2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarıyılında İnönü Üniversitesinde özel öğrenci olarak öğrenimlerine devam edebilecekleri belirtildi. Bu statüden faydalanmak isteyen öğrencilerin 6 Mart günü mesai bitimine kadar üniversiteye başvurmaları gerektiği dile getirildi.