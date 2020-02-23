İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremde mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı

İnönü Üniversitesi Senatosu, Elazığ depremi nedeniyle mağdur olan gençlere özel öğrencilik hakkı tanınması kararını aldı.


İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından alınan kararla 24 Ocak'da Elazığ ve Malatya bölgesinde yaşanan deprem nedeni ile kendisi veya ailesi mağdur olan öğrencilerin mağduriyetlerini belgelemeleri durumunda 2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarıyılında İnönü Üniversitesinde özel öğrenci olarak öğrenimlerine devam edebilecekleri belirtildi. Bu statüden faydalanmak isteyen öğrencilerin 6 Mart günü mesai bitimine kadar üniversiteye başvurmaları gerektiği dile getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.