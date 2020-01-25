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Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalarak ölen anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde meydana gelen depremde enkaz altında kalarak ölen anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki bazı evlerde göçük oldu. Göçükte enkaz altında kalarak hayatlarını yitiren anne Gazal Say (33) ve oğlu Yusuf Ali Say (5) için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Törene eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Malatya milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, siyasi parti temsilcileri, baba Nadir Say ile yakınları katıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.

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