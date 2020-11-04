İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremde ölen yaşlı adam memleketinde defnedildi

İzmir depreminde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ali Fetin Ülger, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında defnedildi.

İzmir depreminde hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ali Fetin Ülger, memleketi Malatya'da gözyaşları arasında defnedildi.


İzmir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme Yılmaz Erbek Apartmanının altında bulunan markette yakalanan Ali Fetin Ülger'in cansız bedenine 3 Kasım Pazartesi günü ulaşıldı. Burada yapılan cenaze işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya getirilen Ülger'in cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.