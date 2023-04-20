Depremde yan yatan bina müze yapılacak

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi, ilçede yıkılan ilçe milli eğitim müdürlüğü binasının ‘Deprem müzesi' olarak koruma altına alınması için girişimde bulundu.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da, yaşanan felaketi gelecek nesillere en iyi şekilde anlatmak ve deprem konusunda farkındalık oluşturmak için Yeşilyurt Belediyesi girişimde bulundu. Yapıların yüzde 70'inden fazlasının hasar gördüğü ilçede depremde yan yatan 2 katlı Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının koruma altına alınarak bir deprem müzesine dönüştürülmesi için çalışmalara başlayan Yeşilyurt Belediyesinin başvurusu sonrası gerekli izinler çıkarsa, gelecek nesiller asrın felaketinin şiddetini en iyi şekilde görebilecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 132 binin üzerinde bağımsız bölümün ciddi şekilde etkilendiği Malatya'da, Yeşilyurt ilçesinde de yıkımın büyük olduğunu söyledi. Tarihi ve kültürel bir ilçe olan Yeşilyurt'ta deprem nedeniyle birçok tescilli eserinde büyük hasar aldığını kaydeden Çınar, “Yeşilyurt'ta müzelerimiz ve kültürel varlıklarımız çok büyük şekilde etkilendi. Burasını müzeler bölgesi ilan etmiştik, haliyle bizi de derinden etkiledi bu durum. Kültür gitti, tarih gitti, gelenekler gitti, binalar gitti en önemlisi de canlar gitti. Ama biz yine de umudumuzu yitirmedik. Şehrimizin tekrardan ayağa kaldırmak için bir bütün halinde tekrardan güzel şekilde şehri eski güzel günlerine döndürmek için kolları sıvadık” dedi.

Bu kapsamda depremden hasar gören kamu binalarından biri olan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir deprem müzesi olarak kalması adına gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Çınar, “Burayı koruma altına alarak gelecek nesillere aktaralım, hem depremi unutturmayalım hem de gelecek nesillere buradaki depremin yıkıcı etkisini birebir gösterelim” şeklinde konuştu.

Yıkılan binanın konum olarak da iyi bir yerde olduğunu ve girişine karşılama merkezi ve deprem simülatörü gibi alanlarında yapılabileceğini ifade eden Çınar, “Yine depremde hayatını kaybedenlerin eşyaları ve isimlerinin sergilendiği bir alan da düşünüyoruz. Buranın koruma altına alınması ile dışarıdan şehrimize gelen veya burada yaşayan vatandaşlarımız depremin boyutunu burada en iyi şekilde görebilecektir. Kültür Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı'na başvurumuzu yaptık, Valimizin de desteği ile buranın koruma altına alınarak diğer müzeler ile birlikte de şehrimizi tekrardan ayağa kaldıracağız. Şehrimizin eski canlılığına gelmesi için tekrardan elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.