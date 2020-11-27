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Depremden çay içerek kaçtı

Malatya’da meydana gelen 4.

Malatya'da meydana gelen 4.7'lik deprem sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme çay içerken yakalanan bir vatandaşın ise kaçarken çayının yudumlaması dikkat çekti.


AFAD'ın açıkladığı verilere göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7'lik deprem sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerden birinde depreme çay içerken yakalanan 3 arkadaş kaçmaya başladı. Kaçanlardan birinin ise çay bardağını bırakmaması ve son yudumunu alarak kaçması izleyenleri gülümsetti.


Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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