İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremden hasar gören bina yıkılırken yan binada çatlak oluştu, bina tahliye edildi

Malatya’da Ocak ayında yaşanan depremde hasar gören bir binanın yıkımı sırasında, yan binada çatlak oluşunca yıkım durduruldu.

Malatya'da Ocak ayında yaşanan depremde hasar gören bir binanın yıkımı sırasında, yan binada çatlak oluşunca yıkım durduruldu.


24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımları sürüyor. Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ve ağır hasar raporu verilen Hacıevliyagil apartmanının yıkımına bugün sabah saatlerinde başlanıldı.


Yıkım nedeniyle İnönü Caddesi'nin bir bölümü de trafiğe kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Yıkım başladıktan sonra yandaki Bahadır apartmanının son katında çatlak oluştuğu iddiasıyla yıkım durduruldu. Apartmandaki vatandaşlar tahliye edilirken, bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek yıkımın bayram sonrası yapılması gerektiğini söylediler.


Çevik kuvvet ekipleri de bölgede önlem alırken, yıkıma devam edilip edilmeyeceğinin çevre ve şehircilik il müdürlüğünün vereceği karar sonrası netleşeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.