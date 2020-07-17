Depreme dayanıksız olan Orduzu Belediye Binası yıkıldı

Yıkım çalışmasını takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bölgeye gençlik merkezi yapılacağını söyledi.

24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde ağır hasar gören ve sonrasında yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Orduzu Mahallesindeki eski belediye binasının yıkımına başlanıldı.

Yıkım çalışmasını yerinde takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği eski belediye binasının da gençliğin hizmetine sunduklarını anımsatarak, “İnşallah Orduzu'daki gençlerimiz içinde en kısa sürede bir gençlik merkezini gençlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Önemli projelerini tek tek hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği Belediye binasının gençlik merkezine dönüştürülmesinin ardından Orduzu Belediye Binasının yerine gençler için kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve zaman geçirebilecekleri modern bir gençlik merkezine dönüştürüleceğinin söyledi.

Başkan Güder'e, Orduzu'ya yapılacak olan gençlik merkezi için teşekkür eden Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu'da bulunan belediye binamız yıkıldı. Buraya gençlerimizin istifade edebileceği bir gençlik merkezi yapılacak. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'de buraya gelerek incelemelerde bulundu. Kısa sürede inşallah gençlerimizin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, zamanlarını geçirebileceği ve oyun oynayabileceği gençlik merkezimiz Başkanımızın girişimleriyle yapılacak. Bölgemizde büyük eksikliği hissediliyordu. En kısa sürede bu gençlik merkezimiz tamamlanarak Orduzu'muzda ki gençlerimizin hizmetine sunulacak. Battalgazi Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz her türkü aktivitelerini yapacaklar”

Orduzu'ya modern bir gençlik merkezi yapılacağını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, göreve geldiklerinde bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı birinci öncelikleri olarak belirlediklerini ifade etti. Bu gelişmişlik farkını ortadan kaldırmanın ilk adımının ise bölgelerde gençlik merkezleri oluşturmak olduğunu dile getiren Güder, “Bu bağlamda bir tane gençlik merkezimizi Hanımınçiftliğinde şuan kısmi olarak kullanılmak üzere faaliyete geçirdik. Hanımınçiftliği bölgemizde ki Hanımınçiftliği Belediye binamızı çok şükür gençliğimizin hizmetine sunduk. İnşallah kısa süre içerisinde açılışı yapılacak. Şuan evlatlarımız oraya giderek, yapılan etkinliklerden faydalanıyorlar. Kısa süre içerisinde görev alacak olan eğitimci arkadaşlarımız da Gençlik Merkezimizde eğitimcilerin gözetiminde çalışmalarını sürdürecekler. Orduzu bölgemizde de gençlerimizin zaman geçirebileceği bir gençlik merkezine ihtiyaç vardı. Bizde inşallah yıkımını gerçekleştirdiğimiz Orduzu Belediye binamızı gençlik merkezimize dönüştüreceğiz. Malatya'da bilindiği üzere bir deprem yaşadık. Bu depremden dolayı ve öncesinden kaynaklı olarak belediye binamızın yapısı Gençlik Merkezi olacak sağlamlıkta değildi. Kısa süre içerisinde Orduzu'muza layık gençlerimizin içerisinde her türlü aktivitenin olduğu modern bir Gençlik Merkezini bölge halkımıza kazandıracağız. Gençlerimizi farklı yerlere yönlendirmekten kurtarıp, burada eğitimcilerin kontrolünde aktivitelerini gerçekleştirecekler. Orduzu'muza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Stadımız yeniden Orduzumuza kazandırılacak”

Gençlerin spora yönlendirilmesi adına Orduzu'da bulunan ve kullanılmaz hale gelen futbol sahasının da yenilenerek yeniden amatör takımların hizmetine sunulacağını belirten Başkan Güder, “Orduzu'muzda bir top sahamız vardı. Ancak şuan kullanılamıyordu. Kullanılmadığı içinde artık saha görünümünden çıkmış durumdaydı. Daha öncede Büyükşehir Belediye Başkanımız orada soyunma odalarını yapmıştı. Bizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Orduzu bölgemize bu stadımızın kazandırılması, Orduzuspor'umuz ile diğer amatör kulüplerimizin burada hem maçlarını yapabilmeleri hem de antrenmanlarını yapabilmeleri için bu sorunu Gençlik ve Spor Bakanımıza ilettik. Bakanımızda bu sahayı inşallah kısa süre içerisinde hizmete sunacaklarının müjdesini de gençlerimize vermişti” diye konuştu.