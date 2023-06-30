Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da, 11 aylık dönemde 77 bin 230 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek, 414 milyon 558 bin dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da depreme rağmen kuru kayısı ihracatı yüz güldürdü. Kent ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda depreme rağmen ihracat hedeflerinde sapma olmadığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, sezonu 450 milyon dolar gelirle kapatmayı beklediklerini söyledi.

“Depreme rağmen artış gerçekleşti”

6 Şubat depremlerinin kentte ciddi olumsuzluklara neden olmasına rağmen kuru kayısı ihracatında bir önceki yıla oranla yaklaşık bin 500 ton artış olduğunu kaydeden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Şubat ayından buyana ihracatımıza devam ediyoruz. 10 aylık ihracatımızı geride bıraktık birkaç gün sonrada 11 aylık ihracat rakamlarımız ortaya çıkacak. Mayıs ayı itibariyle geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman ihracatta çok önemli bir rakamla kamuoyunun karsına çıktı. Mayıs ayında 4 bin 957 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirirken, 30 milyon 686 bin dolar gelir elde etmiş olduk. Depreme rağmen geçen yılla kıyasladığımız zaman yaklaşık bin beş yüz tonluk bir artış söz konusu“ dedi.

“450 milyon dolar gelirle hedefimizde sapmadık”

Deprem birlikte sektörün önemli oranda iş gücü sorunu yaşadığını belirten Özcan, ”1 Ağustos 2022 - 31 Mayıs 2023 tarihine olan 10 aylık sürede 73 bin 34 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, 390 milyon dolar gelir elde ettik. Son haftasında resmi tatile girdiğimiz Haziran ayının 24'ü itibariyle 77 bin 230 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek bununla beraberde 414 milyon 558 bin dolar da gelir elde etmişiz. Sezonu 450 milyon dolar gelirle kapatma hedefimizde şu anda bir sapma söz konusu değil. Temmuz ayında gerçekleştirmeyi tahmin ettiğimiz 5 bin tonluk bir ihracatla da bu yılı 85 bin tona yakın bir rakama ulaşıp sezonu 450 milyon dolarlık bir gelirle kapatmayı hedefliyoruz. Deprem de dönemindeki bu başarı bizleri sevindiriyor ve mutlu ediyor” diye konuştu.