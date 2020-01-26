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Depreme trafikte yakalandılar

Elazığ’da meydana gelen depreme Malatya’da yüzlerce kişi sokakta yakalandı.

Elazığ'da meydana gelen depreme Malatya'da yüzlerce kişi sokakta yakalandı. Depremin şiddeti ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.


Elazığ merkezli depremin şiddetli olarak hissedildiği illerden Malatya'da yüzlerce kişi depreme ev ve iş yerlerinin dışında yakalandı. Büyükşehir Belediyesine ait güvenlik kameraları ile o anlarda caddelerde seyir eden araçlardaki sürücü ve yolcuların yaşadığı panik ile yayaların yaşadığı korku görüntülendi. Depremde cadde ve sokaklardaki binaların, trafik ışıkları ve aydınlatma direklerinin sallanması da görüntülere yansıdı.

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