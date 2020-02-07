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“Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri” semineri düzenlendi

Malatya’da, “Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri” konulu bir dizi seminer düzenlendi.

Malatya'da, “Depremin Psikolojik Etkileri ve Deprem Tedbirleri” konulu bir dizi seminer düzenlendi.


Eğitim ve Araştırma Hastanesinde personel ile hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak düzenlenen seminer 3 gün sürdü. Hastane personelinde görülen psikolojik etkilerin artış göstermesi, deprem ile ilgili asılsız söylentilerin artması ve artçı depremlerin sürekli devam etmesi, Hastane Başhekimi ile Psikiyatri Uzmanları ve Sivil Savunma Uzmanlığının yaptığı istişare neticesinde Hastane Eğitim Birimi tarafından, 3 gün süreli bir dizi seminer düzenlendi.


Seminerde, Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Özdemir ile Psikolog Ebru Gülbeyaz depremin psikolojik etkileri, Hastane Müdür Yardımcısı Ercan Aycan ise, depremde alınacak tedbirler hakkında sunum yaptı.


Eğitim programında konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, deprem konusunda eğitimin önemine vurgu yaparak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

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