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Depremin vurduğu Malatya'da ölü sayısı artıyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’da ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da ölü ve yaralı sayısı artıyor.


Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısı da artıyor. Yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybeden 49 vatandaşın cenazesi, ekipler tarafından çıkartıldı ve şehir mezarlığı morguna kaldırıldı.


Ekiplerin yıkılan binalardaki çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

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