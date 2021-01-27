Depremler inşaat mühendislerine ihtiyacı arttırdı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye'de son dönemlerde artan depremler nedeniyle inşaat mühendislerine ihtiyacın da arttığını belirterek, "Toplumun doğayla iç içe, daha sağlıklı, daha güvenli yapılarda yaşamını sürdürebilmelerinde inşaat mühendisliği mesleği ve mühendisler belirleyici role sahip olmuştur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Genel Kurulunda söz alarak, inşaat mühendisliğinden mezun genç mühendislerin taleplerini gündeme getirdi. Fendoğlu, “İnsanlık tarihi mühendislik hizmetlerine paralel olarak gelişme göstermiştir. Toplumun doğayla iç içe, daha sağlıklı, daha güvenli yapılarda yaşamını sürdürebilmelerinde inşaat mühendisliği mesleği ve mühendisler belirleyici role sahip olmuştur. Bu gelişmeleri dikkate alarak, inşaat mühendisliğinden mezun genç arkadaşlarımız, liyakat esas alınarak kamu personeli seçme niteliklerine uygun istihdamlarının sağlanmasını talep etmektedirler” diye konuştu.

Fendoğlu yaptığı konuşmada, "Son yıllarda yaşadığımız afetler ve sonrasında meydana gelen can kaybı ve maddi hasarları ivedilikle en aza indirecek şekilde yapılar ve şehirler oluşturulmalıdır. Kaynakların etkili kullanımı, verimli planlama, projelendirme ve etkili denetim sağlanabilmesi için inşaat mühendislerimize büyük önem ve ihtiyaç hâsıl olmuştur. Tüm bu gelişmeleri dikkate alarak, inşaat mühendisliğinden mezun genç arkadaşlarımız, liyakat esas alınarak kamu personeli seçme niteliklerine uygun istihdamlarının sağlanmasını talep etmektedirler” ifadelerini kullandı.